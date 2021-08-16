В Киеве на Крещатике произошло масштабное ДТП: образовалась огромная пробка
На Крещатике возле горсовета произошла масштабная авария, столкнулись несколько автомобилей
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении "Киев Оперативный".
В сторону Бессарабского рынка образовалась большая пробка.
Масштабная авария произошла на Крещатике возле КГГА, в сторону Бессарабского рынка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никто серьезно не пострадал. Полицейские устанавливают причины аварии.
Напомним, недавно в Киеве во время движения загорелся автомобиль.
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