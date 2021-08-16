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16 августа 2021, 11:19 3374

В Киеве на Крещатике произошло масштабное ДТП: образовалась огромная пробка

16 августа 2021, 11:19 3374
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Фото: из открытых источников
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На Крещатике возле горсовета произошла масштабная авария, столкнулись несколько автомобилей

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении "Киев Оперативный".

В сторону Бессарабского рынка образовалась большая пробка.

Масштабная авария произошла на Крещатике возле КГГА, в сторону Бессарабского рынка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто серьезно не пострадал. Полицейские устанавливают причины аварии.

Напомним, недавно в Киеве во время движения загорелся автомобиль.

ДТП полиция КГГА авария Пробки

 
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