На Миколаївщині чоловік зґвалтував на 20 років старшу за себе жінку
У Миколаївській області затримали 28-річного чоловіка, який зґвалтував 48-річну жінку
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення у поліції Миколаївської області.
Жінка розповіла, що, коли вона поверталася додому та проходила повз будинок творчості в смт. Березанка, її схопив незнайомець, затягнув у кущі, побив та зґвалтував. Після скоєного зловмисник втік.
Поліцейські встановили особу чоловіка. 28-річного раніше судимого за крадіжку зловмисника доставили до відділку, де слідчі затримали його.
Тепер йому загрожує до п’яти років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Дніпром батько роками ґвалтував своїх дітей.
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