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23 июля 2021, 13:34 28

На Николаевщине из танка обстреляли населенный пункт

23 июля 2021, 13:34 28
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Фото из открытых источников
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В Николаевской области на полигоне Широкий Лан произошел инцидент: во время учений Cossack Mace-2021 из танка случайно был обстрелян населенный пункт

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Сегодня.

Во время стрельб из танков Т-64 в движении, которые отрабатывали военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, несколько снарядов разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства. Обошлось без пострадавших.

В связи с инцидентом уже открыто уголовное производство из-за халатного отношения к службе. Продолжается проверка.

Прокуратура Николаевской области подтвердила, что выстрел был произведен из танка, который находился в движении.

"Подтверждаем такой факт. Для того, чтобы выяснить, по какой причине это произошло, нужно время", – сообщила пресс-секретарь прокуратуры Яна Стекачева.

Напомним что 16 июня в Николаевской области прошли антитеррористические учения

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