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16 июня 2021, 16:37 22

В Николаевской области прошли антитеррористические учения

16 июня 2021, 16:37 22
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Фото: Сайт СБУ
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Штаб Антитеррористического центра при СБУ провел масштабные учения на военных объектах Николаевской области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, целью тренировок стало повышение уровня межведомственного взаимодействия во время проведения антитеррористических операций на объектах критической инфраструктуры региона.

Отмечается, что условному противнику не удалось войти в военный объект и осуществить там взрыв.

Кроме того, участники учений успешно защитили военные объекты. В ходе спецоперации была выявлена и задержана часть условной ДРГ, а последствия ее подрывной деятельности было нейтрализовано.

В учениях приняли участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацполиции, патрульной полиции, Нацгвардии, ГПСУ, ГСЧС.

Напомним, 15 июня в Кировоградской области СБУ провела антитеррористические учения.

Украина СБУ учения военные Николаевская область

 
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