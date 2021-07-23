На Миколаївщині з танка обстріляли населений пункт

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У Миколаївській області на полігоні Широкий Лан стався інцидент: під час навчань Cossack Mace-2021 з танка випадково був обстріляний населений пункт

Про це пише Regionews з посиланням на Сегодня.

Під час стрільб з танків Т-64 в русі, які відпрацьовували військовослужбовці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, кілька снарядів розірвалися недалеко від населеного пункту і на території приватного домогосподарства. Потерпілих на щастя немає

У зв'язку з інцидентом вже відкрито кримінальне провадження через недбале ставлення до служби. Триває перевірка.

Прокуратура Миколаївської області підтвердила, що постріл був зроблений з танка, який перебував у русі.

"Підтверджуємо такий факт. Для того, щоб з'ясувати, з якої причини це сталося, потрібен час", – повідомила речниця прокуратури Яна Стекачова.

Нагадаємо, що 16 червня у Миколаївській області пройшли антитерористичні навчання