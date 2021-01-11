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11 января 2021, 11:19 94

Николаевщина лидирует в Украине по интенсивности распространения COVID-19

11 января 2021, 11:19 94
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70 процентов больных выявлено в городе Николаеве
70 процентов больных выявлено в городе Николаеве
Фото: flickr
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Николаевская область занимает первое место по интенсивности распространения заболеваемости коронавирусом среди всех регионов Украины.

Об этом в понедельник, 11 декабря заявил главный санитарный врач области Владимир Клочко во время совещания в ОГА, передает RegioNews.

Николаевская область занимает первое место в Украине по интенсивности распространения заболеваемости коронавирусом. Наш показатель сейчас составляет 423,2 на 100 тысяч населения за последние две недели. При этом в Запорожской области - 381, в Киеве - 233", - рассказал он.

По его словам, 70 процентов больных выявлено в городе Николаеве. По итогам года уровень заболеваемости среди детей до 18 лет составляет 5.5 процента.

Также Клочко добавил, что положительный результат ПЦР-теста получил каждый третий из тех, у кого подозревали коронавирус.

По состоянию на 11 января в Николаевской области зарегистрировано 34 545 подтвержденных случаев COVID-19, из них 293 больных за прошедшие сутки.

Напомним, в Украине зафиксировали рекордно низкий показатель новых случаев COVID-19 за три месяца.

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