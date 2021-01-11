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11 січня 2021, 11:19 110

Миколаївщина лідирує в Україні за інтенсивністю поширення COVID-19

11 січня 2021, 11:19 110
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70 відсотків хворих виявлено у місті Миколаєві
70 відсотків хворих виявлено у місті Миколаєві
Фото: flickr
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Миколаївська область посідає перше місце за інтенсивністю поширення захворюваності на коронавірус серед усіх регіонів України.

Про це в понеділок, 11 грудня заявив головний санітарний лікар області Володимир Клочко під час наради в ОДА, передає RegioNews.

Миколаївська область посідає перше місце в Україні по інтенсивності розповсюдження захворюваності на коронавірус. Наш показник наразі становить 423,2 на 100 тисяч населення за останні два тижні. При цьому в Запорізькій області - 381, у Києві - 233”, - розповів він.

За його словами, 70 відсотків хворих виявлено у місті Миколаєві. За підсумками року, рівень захворюваності серед дітей віком до 18 років становить 5.5 відсотка.

Також Клочко додав, що позитивний результат ПЛР-тесту отримала кожна третя особа із тих, у кого підозрювали коронавірус.

Станом на 11 січня в Миколаївській області зареєстровано 34 545 підтверджених випадків COVID-19, з них 293 хворих за минулу добу.

Нагадаємо, в Україні зафіксували рекордно низький показник нових випадків COVID-19 за три місяці.

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