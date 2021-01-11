В Украине зафиксировали рекордно низкий показатель новых случаев COVID-19 за три месяца

За сутки 1 372 больных попали в больницы

За сутки 1 372 больных попали в больницы

Фото: из открытых источников

В Украине за 10 января подтвердили 4 288 новых случаев коронавируса, зафиксировано 68 летальных случая, 4819 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

4288 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 января. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (458), городе Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 119 314 человек;

выздоровели - 796 417 человек;

летальных исходов - 19 835;

проведено ПЦР-тестов - 5 781 951.

Ранее сообщалось, что в Украине за 9 января COVID-19 обнаружили у 5011 человек.