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11 января 2021, 09:02 20

В Украине зафиксировали рекордно низкий показатель новых случаев COVID-19 за три месяца

11 января 2021, 09:02 20
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 10 января подтвердили 4 288 новых случаев коронавируса, зафиксировано 68 летальных случая, 4819 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

4288 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 января. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (458), городе Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 119 314 человек;
  • выздоровели - 796 417 человек;
  • летальных исходов - 19 835;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 781 951.

Ранее сообщалось, что в Украине за 9 января COVID-19 обнаружили у 5011 человек.

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