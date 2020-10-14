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14 октября 2020, 13:16 1

Местные выборы: ЦИК аккредитовала более 220 официальных наблюдателей

14 октября 2020, 13:16 1
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Наибольшее количество наблюдателей аккредитовано от международных организаций
Наибольшее количество наблюдателей аккредитовано от международных организаций
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 13 октября в Украине аккредитованы еще 17 официальных наблюдателей на местных выборах 25 октября 2020 года. Таким образом, общее количество составило 222 наблюдателя.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ЦИК.

Так, Центризбирком аккредитовал двух официальных наблюдателей от Чехии, 5 - от Международной неправительственной организации "Координационный ресурсный центр", 3 - от Международного фонда за лучшее управление, 5 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), 2 - от общественного союза "Международное сообщество по правам человека".

Всего по состоянию на 13 октября на местных выборах в Украине аккредитовано 222 официальных наблюдателя: 16 - от четырех иностранных государств и 206 - от восьми международных организаций", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЦИК аккредитовала 78 официальных наблюдателей на местных выборах 25 октября в Украине.

Напомним, ЦИК запустила чат-бота о местных выборах.

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