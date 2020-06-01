В Николаеве ночью пытались поджечь офис известного адвоката

Хулигану грозит до 8 лет лишения свободы

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Хулигану грозит до 8 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение самого адвоката.

По его информации, около 3 часов ночи, он получил сигнал с пульта охраны о том, что сработала сигнализация в офисе.

Теперь по фактам: в 2 часа 52 минуты некий оболтус бросил в дверь офиса стеклянную бутылку с бензином. Бутылка не разбилась, а отскочила в сторону. Загорелось дерево и трава", — пояснил Тимошин.

Как отметил адвокат, сотрудники охраны смогли ликвидировать очаг возгорания.

Сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства. Хулигану грозит от 5 до 8 лет лишения свободы (ст. 15 ч.2 ст.399 УК Украины).

Владимир Тимошин является членом Николаевского исполкома, он также известен тем, что принимал участие во многих резонансных процессах в городе. Это, в частности, дело Михаила Титова (более известного в Николаеве как криминальный авторитет по прозвищу "Мультик"), депутата горсовета Игоря Копейки, разгона евромайдан в Николаеве и многие другие.

Напомним, недавно в окно прокуратуры Каховки бросили "коктейль Молотова".