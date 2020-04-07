В Одесской области уже 30 заболевших COVID-19: медики отчитываются о готовности принимать пациентов

В Одесской области лабораторным центром подтверждено еще 3 случая заболевания COVID-19

Фото: unsplash

В Одесской области лабораторным центром подтверждено еще 3 случая заболевания COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцого.

Диагноз подтвержден у жителей Одессы: женщины 1985 года рождения и двух мужчин 1941года рождения и 1959 года рождния По словам пациентов, ни один из них за пределы страны не выезжал.

Сейчас они получают медицинскую помощь и предоставляют данные о круге контактных лиц.

На данный момент, в Одесской области лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания COVID-19.

Также за минувшие сутки 46 жителей Одесской области обратились к медикам с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Стоит отметить, что одно из профильных отделений Одесской областной больницы готово принять на лечение до 70 пациентов с коронавирусом. Палаты с подачей кислорода к аппаратом ИВЛ.

Кроме того, главный врач больницы Юрий Гульченко заверил, что у них есть 70 опытных анестезиологов и реаниматологов, которых не надо учить, как работать с тяжелыми пациентами и знающие требования протокола лечения больных с диагнозом COVID-19.

Напомним, что за прошедшие сутки, 6 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 143 новых случая инфицирования коронавирусом.