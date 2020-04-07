В Одесской области уже 30 заболевших COVID-19: медики отчитываются о готовности принимать пациентов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцого.
Диагноз подтвержден у жителей Одессы: женщины 1985 года рождения и двух мужчин 1941года рождения и 1959 года рождния По словам пациентов, ни один из них за пределы страны не выезжал.
Сейчас они получают медицинскую помощь и предоставляют данные о круге контактных лиц.
На данный момент, в Одесской области лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания COVID-19.
Также за минувшие сутки 46 жителей Одесской области обратились к медикам с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Стоит отметить, что одно из профильных отделений Одесской областной больницы готово принять на лечение до 70 пациентов с коронавирусом. Палаты с подачей кислорода к аппаратом ИВЛ.
Кроме того, главный врач больницы Юрий Гульченко заверил, что у них есть 70 опытных анестезиологов и реаниматологов, которых не надо учить, как работать с тяжелыми пациентами и знающие требования протокола лечения больных с диагнозом COVID-19.
Напомним, что за прошедшие сутки, 6 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 143 новых случая инфицирования коронавирусом.
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