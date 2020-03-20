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20 марта 2020, 12:36 4

В Николаеве стали известны результаты семерых человек на коронавирус

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20 марта 2020, 12:36 4
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В Николаевской области не подтвердился ни один из семи тестов на коронавирус
Фото: unsplash
В Николаевской области не подтвердился ни один из семи тестов на коронавирус

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА, передает RegioNews.

Так, результаты лабораторных исследований на коронавирус оказались негативными.

В ОГА отмечают, что по состоянию на 10:00 20 марта в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

"Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 в 7 человек, обратившихся за медицинской помощью в КНП "Николаевский областной центр инфекционных болезней", отрицательные", - сообщили в ОГА.

Ранее сообщалось, что в Николаеве проверяют, как магазины и заведения соблюдают карантин.

Напомним, что жена директора департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергея Коренева госпитализирована в Николаевскую областную инфекционную больницу после поездки во Францию.

Кроме того, в Николаеве выделили около 60 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.

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