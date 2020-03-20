В Николаеве стали известны результаты семерых человек на коронавирус
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА, передает RegioNews.
Так, результаты лабораторных исследований на коронавирус оказались негативными.
В ОГА отмечают, что по состоянию на 10:00 20 марта в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
"Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 в 7 человек, обратившихся за медицинской помощью в КНП "Николаевский областной центр инфекционных болезней", отрицательные", - сообщили в ОГА.
Ранее сообщалось, что в Николаеве проверяют, как магазины и заведения соблюдают карантин.
Напомним, что жена директора департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергея Коренева госпитализирована в Николаевскую областную инфекционную больницу после поездки во Францию.
Кроме того, в Николаеве выделили около 60 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.
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