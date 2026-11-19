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В Полтавской области разоблачили бывшего правоохранителя. Он хотел "помочь" военнообязанному избежать службы за 7 тысяч долларов

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Бывший полицейский предложил военнообязанному "помочь" получить решение о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. При этом он уверял, что имеет родственные связи с должностным лицом ВЛК.

Военнообязанный обратился к стражам порядка. Полицейский у больницы получил от него 3 тысячи долларов. В общей сложности за "помощь" он хотел получить 7 тысяч долларов.

На суде экс-правоохранитель признал вину. Также он перечислил 100 тысяч гривен на ВСУ. Суд назначил ему штраф в размере 291975 гривен.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники разоблачили мужчину, который пытался уехать из Украины за поддельным свидетельством о рождении третьего ребенка. Он признался, что купил документ через Telegram.