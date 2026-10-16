Жителів західної України просять не ігнорувати тревогу 16 жовтня

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Росіяни продовжують регулярно тероризувати українські міста обстрілами. На цей раз жителів західних регіонів попереджають про ймовірну небезпеку

Про це заявив міський голова Львова, передає RegioNews.

У своєму дописі Андрій Садовий заявив, що в західних областях зафіксували російські дрони, які можуть рухатись у напрямку Львівщини.

"Будьте особливо уважними сьогодні ввечері. Стежте за повідомленнями та не ігноруйте повітряну тривогу", - закликав Садовий.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників троє людей дістали травми. Внаслідок ударів пошкоджено приватний житловий будинок, ще один – двоповерховий – зруйновано.