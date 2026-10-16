ДТП в Ровенской области: грузовик сбил 16-летнего парня

Фото: полиция Ровенской области

В Костопольской области Ровенской области в результате ДТП травмировался 16-летний парень. Его сбил грузовик на автодороге "Городище — Ровно — Староконстантинов" вблизи села Рокитное.

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 15 октября около 20:40.

По данным следствия, 22-летний житель Ровно за рулем грузовика Intercargotruck допустил наезд на несовершеннолетнего жителя села Данчимист. Парень двигался по краю проезжей части в попутном направлении.

Подростка доставили в больницу. Медики предварительно диагностировали у него переломы челюсти и ключицы.

По факту ДТП следователь начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, в Одесской области работник ТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика и скрылся. Авария произошла 3 сентября. По данным полиции, мальчик отошел от отца, с которым стоял на дороге, после чего на него наехал автомобиль. После ДТП водитель уехал с места происшествия.