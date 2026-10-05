Авария с двумя маршрутками в Киеве: среди пострадавших – ребенок

Фото: Национальная полиция

В Святошинском районе Киева произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов. Авария произошла сегодня около 11:30 на улице Симиренко

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По предварительной информации, в результате столкновения пострадали три человека, среди которых ребенок. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние уточняется.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и медики.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, на Львовщине легковушка столкнулась с автопоездом. В результате столкновения травмы получили водитель авто и его 23-летняя пассажирка. Обоих доставили в больницу. По факту аварии возбуждено уголовное производство.