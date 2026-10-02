На Львівщині чоловік створив "Антиполіцай" та "зливав" ТЦК

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У Львівській області судили чоловіка, який створив канал у соцмережі. У цьому каналі він поширював дані про ТЦК

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік адміністрував Viber-спільноту під назвою "Антиполіцай 24/7". Відомо, що там було понад 14 тисяч підписників. Щодня там з'являлись повідомлення про те, де можна зустріти військових ТЦК. У ТЦК заявили, що завдяки цьому люди могли завчасно змінювати маршрут та уникати заходів оповіщення.

Суд призначив чоловіку п’ять років ув’язнення, однак замінив реальний термін роком іспитового строку.

Нагадаємо, раніше у Полтавській області водій обленерго у чаті Viber постив для ухилянтів геолокації ТЦК. Стало відомо, яке покарання він отримав.