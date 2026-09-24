У Львові посеред вулиці жінка била маленького сина

Фото: Нацполіція

Жителі Львова стали поширювати публікації у соцмережах про те, що жінка жорстоко поводилась з маленькою дитиною посеред вулиці. Правоохоронці знайшли цю жінку

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 19 вересня на території Стрийського парку у Львові. Там жінка дуже жорстоко поводилась з малолітнім хлопчиком, що привернуло увагу місцевих жителів.

Правоохоронці знайшли цю жінку. Нею виявилась 48-річна місцева жителька. Хлопчик виявився її 3-річним чином. Правоохоронці склали на матір адміністративний протокол.

Вона може отримати покарання у вигляді штрафу від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до п’ятдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від двох до десяти діб.

Нагадаємо, раніше на Одещині бійка школярів закінчилася лікарнею для дитини. Хлопчика госпіталізували.