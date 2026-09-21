ООН задокументировала 1004 случая сексуального насилия во время войны

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Мониторинговая миссия ООН с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2026 года задокументировала 1004 случая сексуального насилия, совершенного в различных условиях вооруженного конфликта

Об этом говорится в отчете Управления ООН по правам человека, передает RegioNews.

По данным доклада, около 89% случаев (892 инцидента) миссия связывает с представителями российских органов власти, в том числе военнослужащими, сотрудниками пенитенциарной службы и представителями органов национальной безопасности. Еще около 11% случаев касаются представителей украинской власти.

Самой молодой задокументированной жертвой изнасилования была четырехлетняя девочка, а самой старшей – 82-летняя женщина. В обоих случаях, по данным ООН, насилие совершили представители российских органов власти.

Среди задокументированных пострадавших преобладали мужчины – 725 человек. Также миссия зафиксировала 151 женщину, 14 девушек и двух мальчиков.

Большинство мужчин подверглись сексуальному насилию во время пребывания под стражей. В докладе описаны случаи групповых изнасилований, увечья половых органов, применение электрического тока и других форм унизительного поведения сексуального характера.

Миссия выделила три основных контекста, в которых происходило сексуальное насилие:

в отношении украинских военнопленных и медицинских работников, удерживаемых на оккупированных территориях или в России;

в отношении украинских гражданских, удерживаемых на оккупированных территориях или в РФ;

по гражданскому населению в жилых районах на территориях Украины, контролируемых российскими войсками.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность масштабами сексуального насилия и призвал к немедленному прекращению всех его форм вне зависимости от того, кто их совершает. Он также призвал проводить оперативное и беспристрастное расследование всех достоверных заявлений и привлекать виновных к ответственности.

В докладе ООН содержится, в частности, призыв к России принять конкретные меры по защите гражданских и военнопленных от пыток, включая сексуальное насилие, а также вывести свои войска с территории Украины в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Напомним, ранее эксперт по России и историк Маттиас Уль в комментарии изданию Bild заявил, что скорого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его мнению, конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов".