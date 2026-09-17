На Львовщине произошел взрыв возле здания Стрыйского РТЦК: ранен военнослужащий

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В городе Николаеве Стрыйского района Львовской области возле здания Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошел взрыв неизвестного устройства. Ранение получил военнослужащий

Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает RegioNews .

Взрыв произошел сегодня, 17 сентября, около 16:30 у входа в здание РТЦК. По предварительной информации, неизвестное устройство могли подбросить с улицы неустановленные.

В результате взрыва пострадал военнослужащий 2-го отдела Стрыйского РТЦК и СП. Его госпитализировали в Николаевскую центральную районную больницу. Состояние раненого оценивают как средней тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители и следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства взрыва.

Напомним, что в Белой Церкви Киевской области 30 апреля около 18:30 произошел взрыв возле административного здания территориального центра комплектования.