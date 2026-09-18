Вибух біля ТЦК: на Львівщині затримали терористів

Фото: СБУ

Правоохоронці "по гарячих слідах" затримали зловмисників, які вчинили вибух біл ТЦК. Ними виявились двоє чоловіків віком 48 та 41 року

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, двоє чоловіків під’їхали до будівлі районного ТЦК на власному авто. Один із них кинув саморобну бомбу через авто прямо на паркувальному майданчику біля військкомату, після чого вони поспіхом поїхали звідти.

Наразі їх затримали. Вдома у одного з них правоохоронці знайшли ще дві саморобні бомби. Наразі будуть перевіряти, чи є у чоловіків зв'язок із російськими спецслужбами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в місті Миколаїв Стрийського району Львівської області біля будівлі Стрийського районного ТЦК та СП стався вибух невідомого пристрою. Поранення отримав військовослужбовець.