У службовому авто Садового знайшли пристрій для прослуховування

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У службовому автомобілі міського голови Львова Андрія Садового виявили пристрій, який, за його словами, схожий на прослуховувальний

Про це він повідомив у телеграмі, передає RegioNews .

"Знову знайшли пристрій, схожий на прослуховуючий. Цього разу у службовому автомобілі", — повідомив міський голова.

За словами Садового, він вирішив публічно розповісти про знахідку.

"Публічність та відкритість — це моя безпека, тому інформую про це і вас", — написав він.

Мер Львова також подякував за підтримку.

Нагадаємо,що у вересні 2025 року у Львові виявили пристрій для прослуховування в кабінеті міського голови Андрія Садового.