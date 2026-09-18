У службовому авто Садового знайшли пристрій для прослуховування
У службовому автомобілі міського голови Львова Андрія Садового виявили пристрій, який, за його словами, схожий на прослуховувальний
Про це він повідомив у телеграмі, передає RegioNews.
"Знову знайшли пристрій, схожий на прослуховуючий. Цього разу у службовому автомобілі", — повідомив міський голова.
За словами Садового, він вирішив публічно розповісти про знахідку.
"Публічність та відкритість — це моя безпека, тому інформую про це і вас", — написав він.
Мер Львова також подякував за підтримку.
Нагадаємо,що у вересні 2025 року у Львові виявили пристрій для прослуховування в кабінеті міського голови Андрія Садового.
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