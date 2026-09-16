Фото: из открытых источников

В Запорожье стартовал прием заявлений на выплату зимней поддержки в размере 19 400 гривен для местных жителей и внутренне перемещенных лиц. Однако процесс оформления помощи превратился в сложное испытание

Об этом рассказали в общественной организации "Захист Держави", передает RegioNews.

Команда Запорожского подразделения ОО "Захист Держави" посетила один из пунктов приема и зафиксировала ряд критических проблем. В частности, под пунктами собираются огромные очереди, начиная с шести утра, из-за чего люди вынуждены часами ждать улицы. Среди тех, кто стоит в очередях, немало пожилых людей, лиц с инвалидностью и семей с младенцами.

Отдельной угрозой остается ситуация с безопасностью. В прифронтовом городе во время воздушных тревог люди оказываются под угрозой под открытым небом.

В то же время, работники социальной защиты работают на грани возможностей и принимают до 350 человек ежедневно, однако имеющегося ресурса недостаточно для обработки всего потока желающих.

Представители ОО "Защита Государства" обращаются к власти и законодателям с вопросами отсутствия безопасного и удобного механизма подачи документов, электронной очереди или онлайн-сервисов, а также отдельных условий для маломобильных граждан и родителей с маленькими детьми.

Организация призывает ответственные органы и местное самоуправление немедленно упорядочить процесс и обеспечить безопасные условия без риска для здоровья и жизни граждан.

Больше деталей смотрите в видео:

Напомним, ранее специалисты ОО "Захист Держави" рассказали о подводных камнях продажи авто "по доверенности". Ведь она только дает право пользования или представительства, но не передает право собственности. Полноценное изменение владельца происходит только после договора купли-продажи и перерегистрации в сервисном центре МВД.