01:55  16 сентября
Блогера Богдана Шелудяка оштрафовали на 5 миллионов
01:35  16 сентября
Актриса Ольга Сумская объяснила, как ее муж признался, что она ему изменяла
23:55  15 сентября
Подорожание не останавливается: на АЗС снова выросли ценники на бензин
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2026, 09:51

На ТОТ Донецкой области шахтеры готовят акцию протеста из-за долгов по зарплате

16 сентября 2026, 09:51
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На временно оккупированной части Донецкой области шахтеры из-за многомесячных долгов по зарплате готовят массовую приостановку работы

Об этом сообщает телеграмм-канал ASTRA со ссылкой на сопредседателя Независимого профсоюза шахтеров Александра Васьковского, передает RegioNews.

Акцию планируют провести одновременно на нескольких шахтах 18 сентября – в дни проведения выборов в Госдуму РФ.

По словам Васьковского, профсоюз требует выплатить горнякам задолженность по заработной плате за четыре-семь месяцев.

Он отметил, что около десяти шахт Донбасса работают в режиме водоотлива – откачивают воду из подземных выработок, поддерживая безопасность и предотвращая экологические последствия. В то же время, работники получают зарплату нерегулярно.

По словам представителя профсоюза, оккупационные власти обещали погасить задолженность ко Дню шахтера 30 августа, а затем – до 10 сентября. Однако оба срока истекли без выплат, а теперь погашение долгов якобы переносят на начало следующего года.

Васьковский заявил, что коллектив одной шахты уже готов к приостановке работы, еще с двумя предприятиями продолжаются переговоры. Названия шахт он не разглашает, опасаясь давления на работников.

Также жительница оккупированного Донецка рассказала, что ее муж, работающий на шахте "Чайкино", пытался получить справку о задолженности по обращению в суд, однако ему отказали. По ее словам, компания с марта обещает погасить долг, но постоянно переносит сроки выплат.

Напомним, на оккупированной территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей и Крыма россияне забирают гуманитарную помощь. Все, что должны были получить жители, они отдают своей армии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
долги шахтеры протест оккупанты шахта Донецкая область зарплата
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Киеве обломки дрона упали на складские помещения: есть пострадавший
16 сентября 2026, 09:59
Очереди с шести утра и опасность во время тревог: как в Запорожье оформляют "зимние" 19 400 гривен
16 сентября 2026, 09:55
Стратегия, ошибки прошлого и страхи партнеров: разбор новой статьи Залужного
16 сентября 2026, 09:36
Россияне ударили по рейсовому автобусу на Днепропетровщине: пятеро погибших и семеро раненых
16 сентября 2026, 09:18
Дважды выстрелил в побратима из АК-74: военного со Львовщины приговорили к 7 годам тюрьмы
16 сентября 2026, 09:12
Вражеский удар по поезду "Киев – Николаев": пассажиров эвакуировали
16 сентября 2026, 09:06
Враг атаковал Полтавщину: под ударом оказались промышленность и энергетика
16 сентября 2026, 08:53
РФ атаковала Харьковщину: 12 человек пострадали, среди них 17-летний парень
16 сентября 2026, 08:52
Спасатели ликвидировали последствия ночного удара россиян по Херсону
16 сентября 2026, 08:42
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Николай Княжицкий
Виталий Портников
Все блоги »