На ТОТ Донецкой области шахтеры готовят акцию протеста из-за долгов по зарплате

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Об этом сообщает телеграмм-канал ASTRA со ссылкой на сопредседателя Независимого профсоюза шахтеров Александра Васьковского, передает RegioNews.

Акцию планируют провести одновременно на нескольких шахтах 18 сентября – в дни проведения выборов в Госдуму РФ.

По словам Васьковского, профсоюз требует выплатить горнякам задолженность по заработной плате за четыре-семь месяцев.

Он отметил, что около десяти шахт Донбасса работают в режиме водоотлива – откачивают воду из подземных выработок, поддерживая безопасность и предотвращая экологические последствия. В то же время, работники получают зарплату нерегулярно.

По словам представителя профсоюза, оккупационные власти обещали погасить задолженность ко Дню шахтера 30 августа, а затем – до 10 сентября. Однако оба срока истекли без выплат, а теперь погашение долгов якобы переносят на начало следующего года.

Васьковский заявил, что коллектив одной шахты уже готов к приостановке работы, еще с двумя предприятиями продолжаются переговоры. Названия шахт он не разглашает, опасаясь давления на работников.

Также жительница оккупированного Донецка рассказала, что ее муж, работающий на шахте "Чайкино", пытался получить справку о задолженности по обращению в суд, однако ему отказали. По ее словам, компания с марта обещает погасить долг, но постоянно переносит сроки выплат.

Напомним, на оккупированной территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей и Крыма россияне забирают гуманитарную помощь. Все, что должны были получить жители, они отдают своей армии.