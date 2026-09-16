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16 вересня 2026, 09:12

Двічі вистрілив у побратима з АК-74: військового зі Львівщини ув'язнили на 7 років

16 вересня 2026, 09:12
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Військовослужбовця зі Львівщини засудили до семи років і трьох місяців позбавлення волі за стрілянину в побратима. Під час конфлікту чоловік двічі вистрілив у нього з автомата АК-74, завдавши тяжкого поранення шиї

Про це повідомляє Lviv.media із посилання на рішення суду, передає RegioNews.

Засуджений родом із села Балучин Львівської області. Він проходив військову службу за контрактом у званні молодшого сержанта та був старшим водієм кулеметного відділення.

Інцидент стався 14 грудня 2025 року в місці тимчасової дислокації військового підрозділу. За матеріалами справи, того дня військовослужбовець перебував у стані алкогольного сп’яніння. Після словесного конфлікту з іншим військовим він узяв закріплений за ним автомат АК-74, зняв його із запобіжника, дослав патрон у патронник і вийшов на подвір’я.

Там чоловік щонайменше двічі вистрілив у побратима. Одна з куль пройшла через шию потерпілого та пошкодила сонну артерію, хребець і ребро.

Експерти визначили отримані травми як тяжкі та небезпечні для життя. Після поранення військовий втратив свідомість і впав. Його вдалося врятувати завдяки своєчасній медичній допомозі.

Після стрілянини засуджений повернувся до приміщення та чекав на командира.

У суді чоловік повністю визнав свою провину. Він підтвердив, що перебував у стані сп’яніння, після конфлікту взяв автомат і вистрілив у побратима. Військовослужбовець розкаявся та просив суд призначити йому не суворе покарання.

Суд врахував як пом’якшувальні обставини щире каяття, молодий вік обвинуваченого та наявність у нього малолітнього сина, який народився у 2024 році. Водночас стан алкогольного сп’яніння під час скоєння злочину суд визнав обтяжувальною обставиною.

У результаті військовослужбовцю призначили покарання у вигляді семи років і трьох місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, на Миколаївщині військовий залізною трубою забив до смерті побратима. Судмедексперт зафіксував ушкодження голови. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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