На Львівщині вибухнув газовий балончик у квартирі на дев'ятому поверсі

Уночі 14 вересня у Винниках Львівської області стався вибух у квартирі на дев'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку

Про це повідомив Департамент із питань цивільного захисту Львівської області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася близько 04:00 на вулиці Кільцевій, 4.

За попередньою інформацією, причиною вибуху став газовий балончик для заправки запальничок.

Внаслідок події у квартирі вибило вікно на балконі. Інших наслідків не повідомляється.

Пожежно-рятувальні підрозділи на місці події роботи не проводили.

Нагадаємо, влітку у Львові в квартирі вибухнула батарея для заряджання авто. Власник помешкання отримав термічні опіки та був госпіталізований. Вибух пошкодив два вікна у квартирі та одне вікно у під’їзді.