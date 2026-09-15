На Львівщині вибухнув газовий балончик у квартирі на дев'ятому поверсі
Уночі 14 вересня у Винниках Львівської області стався вибух у квартирі на дев'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку
Про це повідомив Департамент із питань цивільного захисту Львівської області, передає RegioNews.
Зазначається, що подія сталася близько 04:00 на вулиці Кільцевій, 4.
За попередньою інформацією, причиною вибуху став газовий балончик для заправки запальничок.
Внаслідок події у квартирі вибило вікно на балконі. Інших наслідків не повідомляється.
Пожежно-рятувальні підрозділи на місці події роботи не проводили.
Нагадаємо, влітку у Львові в квартирі вибухнула батарея для заряджання авто. Власник помешкання отримав термічні опіки та був госпіталізований. Вибух пошкодив два вікна у квартирі та одне вікно у під’їзді.
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