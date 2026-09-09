На Львівщині посеред вулиці на чоловіка напав грабіжник

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У Львові чоловік став жертвою пограбування. Це сталось прямо посеред вулиці

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 8 вересня близько 04:00 на вулиці Володимира Великого у Львові. 39-річний чоловк звернувся до поліції. Правоохоронці з'ясували, що 26-річний місцевий житель напав на нього та зірвав з його шиї золотий ланцюжок, піся чого втік.

Зловмисника знайшли, зокрема, завдяки записам з камер відеоспостереження. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.