Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 468 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1190 оккупантов, два танка, 50 артиллерийских систем, три РСЗО, 1738 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 427 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 19.08.26 ориентировочно составили:

Напомним, Генеральный штаб подтвердил уничтожение двух и повреждение еще четырех цехов по производству взрывчатых веществ и порохов на предприятии "Комбинат Каменский" в Ростовской области РФ.