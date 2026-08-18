"Рак", який виявився паразитом: львівські хірурги провели унікальну операцію та врятували жінці печінку

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Львівські хірурги видалили у 44-річної жительки Львівщини рідкісне паразитарне утворення печінки, яке за своїми ознаками нагадувало злоякісну пухлину. Під час операції лікарям вдалося зберегти значно більше здорової тканини органа, ніж планували

Про це повідомило Перше медичне об’єднання Львова, передає RegioNew .

Жінка із селища Бориня близько двох років тому почала відчувати тяжкість, дискомфорт і спазми під правим ребром. Згодом симптоми посилилися, а спазми почастішали.

Під час ультразвукового дослідження місцеві медики виявили збільшену печінку та новоутворення, яке потребувало додаткового обстеження. Згодом жінка потрапила на консультацію до львівських хірургів.

Комп’ютерна томографія показала ознаки паразитарного ураження, однак лікарі не могли остаточно виключити онкологічне захворювання. Остаточний діагноз вдалося встановити після гістологічного дослідження — у пацієнтки виявили альвеококоз печінки.

Альвеококоз — рідкісне паразитарне захворювання, за якого утворення поводиться подібно до злоякісної пухлини: розростається, руйнує тканини печінки та може проростати в сусідні органи.

Основними носіями паразита є дикі хижі тварини, зокрема лисиці та вовки. Людина може заразитися фекально-оральним шляхом, зокрема через контакт із ґрунтом, вживання немитих лісових ягід і грибів або сирої води з відкритих водойм.

За словами медиків, єдиним шансом на повне лікування альвеококозу є хірургічне видалення ураженої частини печінки.

Спочатку лікарі планували видалити близько 55% печінки. Однак під час операції хірургам вдалося зберегти значно більше здорової тканини — фактично видалили лише 18% органа.

Операція була технічно складною, але завершилася успішно. Уже на десяту добу після втручання пацієнтку виписали додому.

Лікарі закликають дотримуватися правил гігієни: мити руки, не їсти лісові ягоди без попереднього миття, не вживати сиру воду з відкритих джерел та регулярно проводити дегельмінтизацію домашніх тварин.

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