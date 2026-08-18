12:38  18 серпня
У річці Ворскла на Полтавщині потонув чоловік
10:59  18 серпня
$10 тисяч і 300 тисяч гривень: у Києві троє чоловіків обікрали пенсіонерку
12:19  18 серпня
У Херсоні боєприпас від ворожого БпЛА впав у дитяче ліжко з дворічним хлопчиком
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2026, 19:53

"Рак", який виявився паразитом: львівські хірурги провели унікальну операцію та врятували жінці печінку

18 серпня 2026, 19:53
Читайте также на русском языке
Фото: Перше медичне об'єднання Львова
Читайте также
на русском языке

Львівські хірурги видалили у 44-річної жительки Львівщини рідкісне паразитарне утворення печінки, яке за своїми ознаками нагадувало злоякісну пухлину. Під час операції лікарям вдалося зберегти значно більше здорової тканини органа, ніж планували

Про це повідомило Перше медичне об’єднання Львова, передає RegioNew.

Жінка із селища Бориня близько двох років тому почала відчувати тяжкість, дискомфорт і спазми під правим ребром. Згодом симптоми посилилися, а спазми почастішали.

Під час ультразвукового дослідження місцеві медики виявили збільшену печінку та новоутворення, яке потребувало додаткового обстеження. Згодом жінка потрапила на консультацію до львівських хірургів.

Комп’ютерна томографія показала ознаки паразитарного ураження, однак лікарі не могли остаточно виключити онкологічне захворювання. Остаточний діагноз вдалося встановити після гістологічного дослідження — у пацієнтки виявили альвеококоз печінки.

Альвеококоз — рідкісне паразитарне захворювання, за якого утворення поводиться подібно до злоякісної пухлини: розростається, руйнує тканини печінки та може проростати в сусідні органи.

Основними носіями паразита є дикі хижі тварини, зокрема лисиці та вовки. Людина може заразитися фекально-оральним шляхом, зокрема через контакт із ґрунтом, вживання немитих лісових ягід і грибів або сирої води з відкритих водойм.

За словами медиків, єдиним шансом на повне лікування альвеококозу є хірургічне видалення ураженої частини печінки.

Спочатку лікарі планували видалити близько 55% печінки. Однак під час операції хірургам вдалося зберегти значно більше здорової тканини — фактично видалили лише 18% органа.

Операція була технічно складною, але завершилася успішно. Уже на десяту добу після втручання пацієнтку виписали додому.

Лікарі закликають дотримуватися правил гігієни: мити руки, не їсти лісові ягоди без попереднього миття, не вживати сиру воду з відкритих джерел та регулярно проводити дегельмінтизацію домашніх тварин.

Нагадаємо, що у Київській дитячій клінічній лікарні №1 лікарі врятували 5-річну дівчинку. Дитина проковтнула 17 магнітних кульок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хірурги Львівська область Операція
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Біля Запорізької АЕС дрон атакував автобусну зупинку: є загиблий та поранені
18 серпня 2026, 20:55
На Херсонщині судитимуть 18-річного хлопця за державну зраду та контракт із армією РФ
18 серпня 2026, 20:24
У Рівному водій Range Rover отримав рік тюрми за скоєння ДТП у стані сп’яніння
18 серпня 2026, 19:28
У Дніпрі лікар вимагав у військового хабар за інвалідність
18 серпня 2026, 19:25
П’ять років за ґратами: на Кіровоградщині п’яний чоловік викрав авто та покинув його понівеченим
18 серпня 2026, 18:59
На Дніпропетровщині чоловік напав на коханця сестри
18 серпня 2026, 18:55
В Умані чоловік перерахував шахраям понад 300 тисяч гривень за неіснуючий товар
18 серпня 2026, 18:47
ДТП на Калуському шосе: зіткнулися Mercedes і ВАЗ, чотирьох людей госпіталізували
18 серпня 2026, 18:24
Зберігала роками і намагалася продати: на Херсонщині судитимуть жінку за незаконний збут зброї
18 серпня 2026, 17:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »