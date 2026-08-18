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18 серпня 2026, 17:26

Перекладав провину за війну на Україну: на Львівщині "псевдоправозахисника" засудили до 5,5 років тюрми

18 серпня 2026, 17:26
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Львівщині суд засудив 43-річного мешканця Дрогобича до 5 років 6 місяців позбавлення волі за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та виправдовування збройної агресії Росії проти України

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними прокуратури, чоловік позиціонував себе як правозахисник і журналіст. В умовах воєнного стану він систематично провокував конфлікти з військовослужбовцями районного ТЦК та СП, які здійснювали оповіщення громадян у Дрогобичі.

Засуджений, зокрема, принижував честь і гідність військовослужбовців, називав ТЦК та СП "приватними конторами" та закликав місцевих жителів ігнорувати законні вимоги військових.

Свої дії чоловік записував на мобільний телефон, після чого поширював відео у Facebook, Telegram та на власному YouTube-каналі.

Крім того, під час публічних виступів та онлайн-трансляцій він поширював маніпулятивні твердження щодо мобілізації, заявляв про нібито "неконституційність" вручення повісток та виправдовував збройну агресію РФ.

За даними прокуратури, чоловік також перекладав відповідальність за розв’язану Росією війну на Україну.

Його протиправну діяльність припинили у вересні 2023 року.

Прокурори Львівської обласної прокуратури довели його вину за частиною 1 статті 114-1 та частинами 2 і 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України.

Суд призначив чоловікові реальне покарання — 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, що 23 липня 2023 року СБУ затримала скандального блогера Мар'яна Чаву зі Львівщини, якого підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

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