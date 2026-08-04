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04 августа 2026, 08:59

Полтавщина – вторая в Украине по распространению болезни Лайма: тревожная статистика

04 августа 2026, 08:59
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Полтавская область заняла второе место среди регионов Украины по уровню распространения болезни Лайма по итогам первого полугодия 2026 года

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

По данным Полтавского областного центра контроля и профилактики болезней, в январе-июне в Украине зарегистрировали 1842 случая болезни Лайма.

Общий показатель заболеваемости составил 4,493 случая на 100 тысяч населения.

В Полтавской области этот показатель значительно выше – 13,85 случая на 100 тысяч населения. По уровню заболеваемости область уступила только одному региону и вошла в список территорий с высоким распространением инфекции.

Болезнь Лайма – это инфекционное заболевание, которое передается человеку из-за укусов зараженных клещей.

Одним из главных признаков инфицирования является характерное покраснение на месте укуса – так называемая "мигрирующая эритема", напоминающая мишень.

Специалисты призывают жителей осторожничать во время пребывания на природе и своевременно обращаться к медикам в случае выявления укуса клеща или симптомов заболевания.

Напомним, ранее в Полтаве из городского бюджета планировали направить 1 млн. грн. на противоклещевую обработку около 50 гектаров парков и скверов. Среди наиболее опасных локаций определены парк "Победа" и Полтавский городской дендропарк, а также прибрежные зоны, нуждающиеся в обработке.

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Полтавская область болезнь Лайма клещи укусы регионы
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