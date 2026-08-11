16 мільйонів "бойових" без участі у боях: на Львівщині підозрюють в.о. командира частини

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Львівщині повідомили про підозру військовому посадовцю, який тимчасово виконував обов’язки командира однієї з військових частин

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Слідство встановило, що у лютому–березні 2024 року посадовець, відповідальний за організацію служби та облік особового складу, підписав накази про виплату по 100 тис. грн на місяць військовослужбовцям, які, за матеріалами провадження, не брали безпосередньої участі у бойових діях, не виконували бойових завдань та не мали права на таку винагороду.

На підставі цих наказів військовим нарахували та виплатили загалом 16 млн 81 тис. грн.

У прокуратурі нагадали, що додаткова винагорода у 100 тис. грн передбачена лише для військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують визначені бойові та спеціальні завдання. Таке право має підтверджуватисябойовими наказами, журналами бойових дій, донесеннями та рапортами командирів.

За версією слідства, посадовець мав доступ до інформації про фактичне залучення військовослужбовців до виконання бойових завдань, однак не перевірив належним чином підстави для виплат і підписав відповідні накази.

Йому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки для державного бюджету.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що раніше отримав підозру колишній командир однієї з військових частин Закарпатської області. Виявилось, виплачувалась зарплата його підлеглій, яка насправді не служила.