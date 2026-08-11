12:30  11 серпня
На Буковині жінка купувала автівку, але віддала гроші аферистам
10:37  11 серпня
На Полтавщині внаслідок зіткнення двох авто постраждали три людини
08:40  11 серпня
На Львівщині 8-річний хлопчик у тяжкому стані після утоплення в басейні
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2026, 15:38

16 мільйонів "бойових" без участі у боях: на Львівщині підозрюють в.о. командира частини

11 серпня 2026, 15:38
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

На Львівщині повідомили про підозру військовому посадовцю, який тимчасово виконував обов’язки командира однієї з військових частин

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Слідство встановило, що у лютому–березні 2024 року посадовець, відповідальний за організацію служби та облік особового складу, підписав накази про виплату по 100 тис. грн на місяць військовослужбовцям, які, за матеріалами провадження, не брали безпосередньої участі у бойових діях, не виконували бойових завдань та не мали права на таку винагороду.

На підставі цих наказів військовим нарахували та виплатили загалом 16 млн 81 тис. грн.

У прокуратурі нагадали, що додаткова винагорода у 100 тис. грн передбачена лише для військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують визначені бойові та спеціальні завдання. Таке право має підтверджуватисябойовими наказами, журналами бойових дій, донесеннями та рапортами командирів.

За версією слідства, посадовець мав доступ до інформації про фактичне залучення військовослужбовців до виконання бойових завдань, однак не перевірив належним чином підстави для виплат і підписав відповідні накази.

Йому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки для державного бюджету.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що раніше отримав підозру колишній командир однієї з військових частин Закарпатської області. Виявилось, виплачувалась зарплата його підлеглій, яка насправді не служила.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область командир бойові дії
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
На Львівщині до суду передали справу про контрабанду гаджетів на 35 млн грн
11 серпня 2026, 19:59
Воював проти ЗСУ та охороняв Захарченка: до суду передали справу ексбойовика "ДНР"
11 серпня 2026, 19:30
На Київщині чоловіка під час застілля забили на смерть
11 серпня 2026, 19:20
Ховався від обстрілів у підвалі та здавав ЗСУ: жителя Лиману засудили до 15 років тюрми
11 серпня 2026, 18:58
Українці масово отримують дзвінки від СБУ: в Нацполіції попередили
11 серпня 2026, 18:35
На Рівненщині неповнолітній на мотоциклі протаранив електровелосипед, постраждала дитина
11 серпня 2026, 18:33
У Києві сталася ДТП на вулиці Богатирській: рух транспорту ускладнений
11 серпня 2026, 18:14
У Харкові масово труять собак
11 серпня 2026, 18:05
Удар по ринку у Слов'янську: кількість поранених зросла до шести
11 серпня 2026, 17:59
Російська атака зупинила "Запоріжсталь": загинули семеро працівників
11 серпня 2026, 17:53
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Сергій Фурса
Володимир Кудрицький
Геннадій Друзенко
Всі блоги »