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04 августа 2026, 11:37

Россияне атаковали Черниговщину: есть раненые, горели предприятия и инфраструктура

04 августа 2026, 11:37
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Фото: Национальная полиция
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Российские войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Черниговской области. В результате атак ранены, повреждены предприятия, почтовые объекты и транспорт

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В понедельник, 3 августа, враг нанес массированные удары по Чернигову. Зафиксированные попадания на территории предприятий – ранения получили двое мужчин. Также около 15:20 из-за атаки по городу пострадала женщина, поврежден легковой автомобиль.

В Прилуках в результате российских ударов возникли пожары на объектах инфраструктуры. Горело здание почтового объекта, а на другой локации – складское здание и грузовики. Около 23:00 из-за очередной атаки загорелись бензовозы и цистерны.

В Новгород-Северском районе российские беспилотники попали по деревообрабатывающему предприятию, почтовой инфраструктуре и автомобилям местных жителей.

По фактам обстрелов следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам ночью 4 августа. Погибли два ребенка и пожилая женщина. В результате атаки российских войск на инфраструктуру Сумской области произошло масштабное аварийное обесточивание потребителей.

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