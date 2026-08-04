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04 августа 2026, 11:30

Взрывы в Хмельницком: пятеро военных исчезли, ГБР проверяет версию диверсии

04 августа 2026, 11:30
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Сотрудники ГБР провели первоочередные следственные действия на месте неконтролируемой детонации боеприпасов на военном полигоне в Хмельницком

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Детонация на военном объекте в окрестностях Хмельницкого произошла 31 июля около 11:55 и продолжалась почти до конца дня.

По предварительным данным, в момент взрывов военнослужащие разгружали боеприпасы на складе воинской части. По состоянию на 3 августа пятеро военных остаются пропавшими без вести.

В ходе поисковых работ правоохранители обнаружили фрагменты тел. Их передали на судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы по установлению лиц погибших.

Также известно о восьми военнослужащих, получивших травмы разной степени тяжести. По информации ГБР, угрозы их жизни нет. Данных о пострадавших среди гражданских нет.

Следователи допросили командование и военнослужащих части, а также потерпевших. Правоохранители изъяли документы по хранению, перевозке и разгрузке боеприпасов.

Одна из версий следствия – нарушение правил обращения с боеприпасами, что могло повлечь за собой первый взрыв и последующую детонацию. Кроме того, проверяется возможность диверсионных действий, направленных на уничтожение вооружения.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами или предметами, представляющими повышенную опасность для окружения, повлекшего телесные повреждения нескольким лицам.

Как известно, спасатели продолжают разминирование территории вне военного объекта. К операции привлекли пиротехнические, водолазные и кинологические подразделения, специалистов сил беспилотных систем, офицеров-спасателей общин и мобильные классы безопасности.

Что известно о взрывах на полигоне в Хмельницком

В пятницу, 31 июля, около 12:00 в Хмельницком прогремели несколько взрывов. В это время воздушную тревогу в городе не объявляли.

Впоследствии стало известно, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие – взрыв с последующей детонацией.

В результате взрыва четверо военнослужащих получили травмы, еще с несколькими находившимися на месте происшествия военными пока нет связи.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия и устанавливают местонахождение военных, связь с которыми утрачена.

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ГБР расследование взрыв военные Хмельницкий Боеприпасы версии
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