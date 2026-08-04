Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель мотоцикла Spark не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало.

Травмы получили сам 40-летний водитель и его 8-летний пассажир. Обоих госпитализировали в больницу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 3 августа на Хмельнитчине фура врезалась в автобус с пассажирами. Пострадали четыре человека, двоих из них госпитализировали.