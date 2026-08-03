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03 серпня 2026, 12:23

На Львівщині рятувальники евакуювали з гір туристку з переломом ноги

03 серпня 2026, 12:23
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Фото: ДСНС Львівщини
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У Стрийському районі Львівської області гірські рятувальники надали допомогу туристці, яка травмувалася під час походу на горі Кудрявець поблизу села Гребенів

Про це інформує Головне управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

Повідомлення про подію надійшло 2 серпня о 17:16. На місце вирушили рятувальники Славської гірської пошуково-рятувальної групи.

Як з’ясувалося, 42-річна мешканка Львова під час мандрівки отримала перелом лівої ноги та потребувала медичної допомоги.

Рятувальники надали жінці першу домедичну допомогу, наклали транспортну шину та за допомогою нош і квадроцикла транспортували її до підніжжя гори.

Надалі туристка у супроводі рідних вирушила до Сколівської центральної районної лікарні для подальшого обстеження та лікування.

Нагадаємо, ввечері 22 липня під час спуску з гори Ключ, поблизу водоспаду Кам'янка та озера Журавлине, львів'янка відбилася від своєї групи та заблукала. Для розшуку 68-річної жінки залучили гірських рятувальників зі Славського, спецтехніку, квадроцикл та безпілотник.

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