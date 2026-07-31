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У Львові поліцейський за 3 тисячі обіцяв "не везти до ТЦК"
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31 липня 2026, 19:15

У Львові поліцейський за 3 тисячі обіцяв "не везти до ТЦК"

31 липня 2026, 19:15
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Фото з відкритих джерел
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У Львові судили поліцейського. Він вимагав у чоловіків гроші, обіцяючи не затримувати військовозобов’язаного та не доставляти його в ТЦК

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у жовтні 2024 року. Старший оперуповноважений дізнався, що чоловік порушив правила військового обліку. Після цього правоохоронець пообіцяв не затримувати чоловіка та не відвозити його до ТЦК, якщо той заплатить йому 3 тисячі доларів.

Під час розмови чоловік погодився, але заявив, що не має такої суми. Після цього він звернувся до поліції з заявою. Після отримання грошей правоохоронця затримали.

На суді він визнав провину. Також він перерахував 242 тисячі гривень застави на потреби Міністерства оборони України.

Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 124 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Волині затримали ділка, який обіцяв "списати" прикордонника зі служби за 20 тисяч доларів. Фігуранту оголосили підозру.

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