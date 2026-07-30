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30 липня 2026, 06:56

Ракетний удар по Львову: під завалами будинку шукають людей, шестеро постраждалих

30 липня 2026, 06:56
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Фото: Facebook/Андрій Садовий
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У Львові близько 5:00 ранку 30 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські війська завдали ракетного удару по місту, внаслідок чого пошкоджені дві багатоповерхівки, є постраждалі

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

За його словами, на місцях працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Згодом міський голова Львова Андрій Садовий уточнив, що, за попередньою інформацією, шестеро людей постраждали внаслідок ворожого удару на двох локаціях міста.

Також Садовий повідомив, що під завалами одного з будинків на вулиці Патона можуть перебувати люди. На місці триває рятувальна операція. До розбору завалів разом із рятувальниками долучилися місцеві мешканці.

Через перекриття вулиці Патона тимчасово змінено рух громадського транспорту. Автобуси в обох напрямках курсують через вулицю Городоцьку до Мотозаводу, після чого прямують на вулицю Виговського. Тролейбуси №23 та №30 тимчасово не курсують.

Як відомо, вночі 30 липня Росія атакувала Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Вінниччину балістичними ракетами. Також у повітряному просторі були зафіксовна групи ударних безпілотників.

Нагадаємо, вранці 29 липня росіяни завдали удару безпілотником по одному із селищ у Лозівському районі Харківської області. Постраждали четверо людей.

Згодом російські війська атакували територію однієї з громад регіону, двічі вдаривши по об'єкту енергетичної інфраструктури. На жаль, внаслідок ворожої атаки є постраждалий.

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