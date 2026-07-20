Атака на предприятие: количество пострадавших возросло до 11, три человека погибли
В Одессе до восьми увеличилось количество пострадавших в результате российской атаки днем 20 июля, три человека погибли
Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, передает RegioNews .
"Количество пострадавших из-за атаки РФ по предприятию возросло до восьми", - написал он.
По словам чиновника, двое человек госпитализированы, еще шестерым медицинскую помощь оказали амбулаторно.
"Таким образом, в результате вражеской атаки три человека погибли и восемь получили травмы разной степени тяжести", - подытожил Кипер.
Напомним, что в результате российского удара по Одессе 20 июля погибли три человека, еще шестеро получили ранения. На месте попадания возник масштабный пожар, который удалось ликвидировать спасателям.