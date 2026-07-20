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20 июля 2026, 22:05

В Кривом Роге пенсионер изнасиловал 9-летнюю девочку

20 июля 2026, 22:05
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Фото из открытых источников
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В Кривом Роге судили 61-летнего мужчину, изнасиловавшего 9-летнюю девочку. Он делал это, когда ее родителей не было дома

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Преступление произошло в январе этого года. Мужчина был другом семьи и знал расписание работы родителей детеныша. Поэтому, когда их не было дома, он знал, что девочка там сама. Он вошел в дом и изнасиловал ребенка.

Через несколько дней ребенок решился рассказать маме, что произошло. Женщина сразу обратилась в полицию. На суде он признал вину и раскаялся.

Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Харьковской области правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 19-летнего парня, который изнасиловал 13-летнюю падчерицу своего дяди . Ребенок долгое время молчал из-за угроз злоумышленника, но в конце концов рассказал правду.

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