Фото: полиция

ДТП произошло 1 июля около 14:30 в пределах села Затемное Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Житель Золочевского района за рулем автомобиля Renault Kangoo не справился с управлением. В результате этого легковушка съехала с дороги в кювет и перевернулась.

От полученных травм 76-летний водитель скончался на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 30 июня на Львовщине водитель выпал из салона, когда легковушка перевернулась в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте.