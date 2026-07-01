22:55  01 июля
В Одессе мужчины работали на россиян, потому что они "не любят Зеленского"
22:45  01 июля
Из Польши в Украину экстрадировали наркодельца, сбывавшего психотропы в Черкассах
21:45  01 июля
Россияне ударили по СТО в Запорожье: произошел масштабный пожар
UA | RU
UA | RU
01 июля 2026, 22:40

На Львовщине мужчина забил односельчанина до смерти

01 июля 2026, 22:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области задержан мужчина, избивший знакомого во время ссоры. От полученных травм потерпевший скончался

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 29 июня в одном из поселков мужчины 27 и 47 лет поссорились. Во время конфликта младший нанес старшему многочисленные удары руками по голове, причинив тяжелые травмы.

Потерпевшего госпитализировали. Медики диагностировали у пациента, в частности тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени. К сожалению, мужчина скончался в реанимации.

Злоумышленник был задержан. Ему грозит наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, что в Харьковской области мужчина получил подозрение. Оказалось, что он угрожал убийством женщине.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство полиция Львовская область
На Закарпатье мужчина убил товарища топором и прятался почти сутки
01 июля 2026, 08:51
Стрельба в Николаеве: двое иностранцев погибли, одного задержали
01 июля 2026, 07:04
Все новости »
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
В Одессе мужчины работали на россиян, потому что они "не любят Зеленского"
01 июля 2026, 22:55
Из Польши в Украину экстрадировали наркодельца, сбывавшего психотропы в Черкассах
01 июля 2026, 22:45
Террор Сумщины: враг атаковал гражданскую инфраструктуру и агропредприятия
01 июля 2026, 22:21
"Есть данные разведки": Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе
01 июля 2026, 22:15
Полиция Кривого Рога задержала злоумышленника за нанесение тяжелых травм
01 июля 2026, 21:55
Россияне ударили по СТО в Запорожье: произошел масштабный пожар
01 июля 2026, 21:45
Удар Фламинго по заводу с Искандерами: появились новые кадры из Волгограда
01 июля 2026, 21:35
Массированная атака на Днепропетровщину: враг выпустил более 40 снарядов, есть раненые
01 июля 2026, 21:34
В Киевской области мотоцикл влетел в иномарку: водитель погиб
01 июля 2026, 21:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Валерий Пекар
Виталий Портников
Геннадий Друзенко
Все блоги »