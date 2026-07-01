На Львовщине мужчина забил односельчанина до смерти

Фото из открытых источников

Во Львовской области задержан мужчина, избивший знакомого во время ссоры. От полученных травм потерпевший скончался

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 29 июня в одном из поселков мужчины 27 и 47 лет поссорились. Во время конфликта младший нанес старшему многочисленные удары руками по голове, причинив тяжелые травмы.

Потерпевшего госпитализировали. Медики диагностировали у пациента, в частности тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени. К сожалению, мужчина скончался в реанимации.

Злоумышленник был задержан. Ему грозит наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, что в Харьковской области мужчина получил подозрение. Оказалось, что он угрожал убийством женщине.