Контрабанда на Буковине: 360 тысяч пачек сигарет прятали под клубникой
В пункте пропуска "Мамалыга" пограничники совместно с таможенниками разоблачили масштабную попытку незаконного перемещения табачных изделий через государственную границу Украины
Об этом сообщил Черновицкий пограничный отряд, передает RegioNews.
Отмечается, что на выезд из Украины следовал грузовой автомобиль с прицепом под управлением гражданина Молдовы. Согласно товаросопроводительным документам, транспорт должен был перевозить свежую клубнику.
Благодаря оперативной информации, сотрудники Черновицкого пограничного отряда инициировали дополнительную проверку груза. В ходе взвешивания было установлено, что фактическая масса транспортного средства почти на 3 тонны превышает заявленную, что послужило основанием для углубленного досмотра.
В ходе проверки за ящиками с клубникой правоохранители обнаружили скрытые паллеты с сигаретами без марок акцизного налога.
В общей сложности было изъято около 360 тысяч пачек сигарет. Примерная стоимость партии составляет более 19 миллионов гривен.
По факту выявленного правонарушения материалы переданы в Территориальное управление Бюро экономической безопасности Украины. Начата проверка по ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на границе с Польшей разоблачили контрабанду духов известных брендов. Общая стоимость изъятого товара составляет более 2 миллионов гривен.
Ранее в Винницкой области пограничники изъяли у 20-летней девушки 47 смартфонов и партию косметики. Незадекларированные смартфоны и косметические средства изъяли.