Контрабанда на Буковине: 360 тысяч пачек сигарет прятали под клубникой

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы

В пункте пропуска "Мамалыга" пограничники совместно с таможенниками разоблачили масштабную попытку незаконного перемещения табачных изделий через государственную границу Украины

Об этом сообщил Черновицкий пограничный отряд, передает RegioNews.

Отмечается, что на выезд из Украины следовал грузовой автомобиль с прицепом под управлением гражданина Молдовы. Согласно товаросопроводительным документам, транспорт должен был перевозить свежую клубнику.

Благодаря оперативной информации, сотрудники Черновицкого пограничного отряда инициировали дополнительную проверку груза. В ходе взвешивания было установлено, что фактическая масса транспортного средства почти на 3 тонны превышает заявленную, что послужило основанием для углубленного досмотра.

В ходе проверки за ящиками с клубникой правоохранители обнаружили скрытые паллеты с сигаретами без марок акцизного налога.

В общей сложности было изъято около 360 тысяч пачек сигарет. Примерная стоимость партии составляет более 19 миллионов гривен.

По факту выявленного правонарушения материалы переданы в Территориальное управление Бюро экономической безопасности Украины. Начата проверка по ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на границе с Польшей разоблачили контрабанду духов известных брендов. Общая стоимость изъятого товара составляет более 2 миллионов гривен.

Ранее в Винницкой области пограничники изъяли у 20-летней девушки 47 смартфонов и партию косметики. Незадекларированные смартфоны и косметические средства изъяли.