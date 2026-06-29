На Львівщині сторож дитячого садка зґвалтував дитину

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Інцидент стався в одному з селищ Стрийського району. Чоловік зґвалтував дитину та погрожував їй

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

45-річний сторож дитячого садка був знайомий із родиною дівчинки та час від часу допомогав її матері по господарству. У день, коли 13-річна дитина була сама у дворі. Чоловік у п'яному стані зґвалтував дівчинку. Щоб вона не кликала на допомогу, він погрожував їй все розповісти однокласникам.

Матір дівчинки стала свідком. Вона одразу зернулась до правоохоронців і чоловіка затримали.

"За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Хмельниччині оголосили підозру двом хлопцям, які зґвалтували сплячу 24-річну знайому. Фігуранти – 21-річний молодик та 16-річний підліток.