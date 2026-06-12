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12 июня 2026, 11:34

Закупки для ВСУ: львовским бизнесменам и экс-чиновнику Минобороны объявили новые подозрения

12 июня 2026, 11:34
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Фото: Прокуратура Украины
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Двум львовским бизнесменам и бывшему должностному лицу Министерства обороны Украины сообщено о подозрении

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, предприниматели, контролировавшие ряд компаний-поставщиков для Вооруженных сил Украины, могли предоставлять экс-чиновнику Минобороны неправомерную выгоду за влияние на должностных лиц министерства.

Речь шла о содействии в согласовании, заключении, авансировании и выполнении государственных контрактов с подконтрольными компаниями.

Следствие установило два эпизода передачи неправомерной выгоды:

  • перевод средств на банковские карты связанных лиц на сумму 150 тыс. грн,
  • оплату проживания, питания и отдыха в санатории более чем на 290 тыс. грн.

Общая сумма неправомерной выгоды превышает 441 тыс. грн.

В материалах производства содержится переписка между подозреваемыми, в которой они обсуждали переводы средств, согласование документов, заключение договоров и авансирование контрактов.

По данным следствия, неправомерная выгода предоставлялась при содействии в принятии решений по не менее пяти контрактов Министерства обороны с подконтрольными предприятиями на общую сумму более 1,84 млрд грн.

Речь идет о поставках бронежилетов, шлемов, зимней одежды и другого снаряжения для нужд обороны. Всего в пользу этих предприятий было перечислено более 1 млрд. грн. авансовых платежей и оплат.

Львовским бизнесменам инкриминируют предоставление неправомерной выгоды за влияние на принятие решений должностными лицами, а бывшему должностному лицу Минобороны – получение такой выгоды.

Кроме того, с января 2024 году бизнесмены находятся под стражей в рамках другого уголовного производства по завладению более 1 млрд грн во время поставки некачественной продукции для ВСУ. Один из них также обвиняется в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу ГБР.

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности совместно с БЭБ и при содействии Министра обороны разоблачила масштабную схему хищения средств. Речь идет о государственных закупках для ВСУ. К схеме причастен бывший глава Департамента государственных закупок Минобороны.

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