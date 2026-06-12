Закупівлі для ЗСУ: львівським бізнесменам і експосадовцю Міноборони оголосили нові підозри
Двом львівським бізнесменам та колишньому посадовцю Міністерства оборони України повідомлено про підозру
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, підприємці, які контролювали низку компаній-постачальників для Збройних сил України, могли надавати експосадовцю Міноборони неправомірну вигоду за вплив на службових осіб міністерства.
Йшлося про сприяння в погодженні, укладенні, авансуванні та виконанні державних контрактів із підконтрольними компаніями.
Слідство встановило два епізоди передачі неправомірної вигоди:
- переказ коштів на банківські картки пов’язаних осіб на суму 150 тис. грн,
- оплату проживання, харчування і відпочинку в санаторії на понад 290 тис. грн.
Загальна сума неправомірної вигоди перевищує 441 тис. грн.
У матеріалах провадження міститься листування між підозрюваними, у якому вони обговорювали перекази коштів, погодження документів, підписання договорів та авансування контрактів.
За даними слідства, неправомірна вигода надавалася за сприяння в ухваленні рішень щодо щонайменше п’яти контрактів Міністерства оборони з підконтрольними підприємствами на загальну суму понад 1,84 млрд грн.
Йдеться про постачання бронежилетів, шоломів, зимового одягу та іншого спорядження для потреб оборони. Загалом на користь цих підприємств було перераховано понад 1 млрд грн авансових платежів та оплат.
Львівським бізнесменам інкримінують надання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень службовими особами, а колишньому посадовцю Міноборони – одержання такої вигоди.
Крім того, з січня 2024 року бізнесмени перебувають під вартою в межах іншого кримінального провадження щодо заволодіння понад 1 млрд грн під час постачання неякісної продукції для ЗСУ. Один із них також обвинувачується у наданні неправомірної вигоди посадовій особі ДБР.
Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки спільно з БЕБ та за сприяння Міністра оборони викрила масштабну схему розкрадення коштів. Йдеться про державні закупівлі для ЗСУ. До схеми причетний колишній очільник Департаменту державних закупівель Міноборони.