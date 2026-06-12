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Двом львівським бізнесменам та колишньому посадовцю Міністерства оборони України повідомлено про підозру

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підприємці, які контролювали низку компаній-постачальників для Збройних сил України, могли надавати експосадовцю Міноборони неправомірну вигоду за вплив на службових осіб міністерства.

Йшлося про сприяння в погодженні, укладенні, авансуванні та виконанні державних контрактів із підконтрольними компаніями.

Слідство встановило два епізоди передачі неправомірної вигоди:

переказ коштів на банківські картки пов’язаних осіб на суму 150 тис. грн,

оплату проживання, харчування і відпочинку в санаторії на понад 290 тис. грн.

Загальна сума неправомірної вигоди перевищує 441 тис. грн.

У матеріалах провадження міститься листування між підозрюваними, у якому вони обговорювали перекази коштів, погодження документів, підписання договорів та авансування контрактів.

За даними слідства, неправомірна вигода надавалася за сприяння в ухваленні рішень щодо щонайменше п’яти контрактів Міністерства оборони з підконтрольними підприємствами на загальну суму понад 1,84 млрд грн.

Йдеться про постачання бронежилетів, шоломів, зимового одягу та іншого спорядження для потреб оборони. Загалом на користь цих підприємств було перераховано понад 1 млрд грн авансових платежів та оплат.

Львівським бізнесменам інкримінують надання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень службовими особами, а колишньому посадовцю Міноборони – одержання такої вигоди.

Крім того, з січня 2024 року бізнесмени перебувають під вартою в межах іншого кримінального провадження щодо заволодіння понад 1 млрд грн під час постачання неякісної продукції для ЗСУ. Один із них також обвинувачується у наданні неправомірної вигоди посадовій особі ДБР.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки спільно з БЕБ та за сприяння Міністра оборони викрила масштабну схему розкрадення коштів. Йдеться про державні закупівлі для ЗСУ. До схеми причетний колишній очільник Департаменту державних закупівель Міноборони.