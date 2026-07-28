Удар дрона по дому в Харькове: восьми людям понадобилась помощь медиков
В Новобаварском районе Харькова после попадания вражеского ударного беспилотника в жилой дом медики оказали помощь восьми людям, у которых диагностировали острую реакцию на стресс
Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА, Олег Синегубов, передает RegioNews .
Вражеский БПЛА попал в пятиэтажный жилой дом, в результате чего на месте возник пожар. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли по вызову и локализовали возгорание.
По предварительным данным, восемь человек подверглись острой реакции на стресс. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия продолжают работать спасатели, медики, полицейские и другие профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки и обследуют поврежденный дом.
Городские власти призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах во время угрозы обстрелов.
Напомним, что в Харькове 28 июля во время воздушной тревоги зафиксировали попадание вражеского ударного беспилотника в пятиэтажный жилой дом в Новобаварском районе. На месте вспыхнул пожар.