10:43  28 июля
Во Львовской области автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу: трое пострадавших
09:26  28 июля
В Одессе взорвался автомобиль военнослужащего: 49-летний водитель ранен
08:57  28 июля
В Киевской области поезд насмерть сбил мужчину
UA | RU
UA | RU
28 июля 2026, 19:35

Удар дрона по дому в Харькове: восьми людям понадобилась помощь медиков

28 июля 2026, 19:35
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

В Новобаварском районе Харькова после попадания вражеского ударного беспилотника в жилой дом медики оказали помощь восьми людям, у которых диагностировали острую реакцию на стресс

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА, Олег Синегубов, передает RegioNews .

Вражеский БПЛА попал в пятиэтажный жилой дом, в результате чего на месте возник пожар. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли по вызову и локализовали возгорание.

По предварительным данным, восемь человек подверглись острой реакции на стресс. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, медики, полицейские и другие профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки и обследуют поврежденный дом.

Городские власти призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах во время угрозы обстрелов.

Напомним, что в Харькове 28 июля во время воздушной тревоги зафиксировали попадание вражеского ударного беспилотника в пятиэтажный жилой дом в Новобаварском районе. На месте вспыхнул пожар.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел Харьков медики
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне: ключевые темы переговоров
28 июля 2026, 21:05
На Житомирщине саперы обезвредили боевую часть дрона
28 июля 2026, 20:46
Начальник областного Госкадастра пришел в НАПК с 30 тысячами "зелеными" в тубусе
28 июля 2026, 20:25
Армия РФ ударила по Херсонщине: есть погибший и раненые, повреждена школа и дома
28 июля 2026, 20:19
В Ровенской области задержали мужчину с особо большой партией кратому
28 июля 2026, 19:58
В Полтавской области подростки готовили теракт
28 июля 2026, 19:55
В Закарпатье командир платил подчиненной, которая не служила
28 июля 2026, 19:35
В Харьковской ОВА опровергли информацию об отсутствии заправок на трассе Харьков – Полтава
28 июля 2026, 18:59
В Харьковской области водителю сообщили о подозрении за невыполнение решения суда
28 июля 2026, 18:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Юрий Касьянов
Юрий Николов
Виктор Шлинчак
Все блоги »