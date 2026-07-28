В Харьковской области водителю сообщили о подозрении за невыполнение решения суда
В Берестинском районе Харьковской области полицейские сообщили о подозрении 58-летнему мужчине, который, по данным следствия, умышленно проигнорировал решение суда о лишении его права на управление транспортными средствами
Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел во время патрулирования территории города. Правоохранители остановили автомобиль ВАЗ 21061, за рулем которого находился 58-летний местный житель.
В ходе проверки документов полицейские установили, что мужчина был лишен судом права управления транспортными средствами сроком на один год, однако, несмотря на это, продолжил управлять автомобилем.
Следователи сообщили водителю о подозрении по части 1 статьи 382 Уголовного кодекса Украины - умышленное неисполнение судебного решения.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность за умышленное невыполнение вступившего в законную силу решения суда.
Напомним, что во Львове задержали мужчину, который нанес удар ножом товарищу. Это произошло во время застолья с алкоголем.