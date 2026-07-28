В Харьковской ОВА опровергли информацию об отсутствии заправок на трассе Харьков – Полтава

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В Харьковской ОВА заявили, что информация о том, что на трассе Харьков-Полтава вроде бы не осталось ни одной действующей АЗС, не соответствует действительности

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов передает RegioNews .

Он отметил, что ОВА совместно с представителями АЗС-сетей согласовали меры физической пассивной защиты.

"Отдельно подчеркиваю: информация некоторых медиа о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось никакой действующей заправки, не соответствует действительности. Дефицита горючего в регионе нет", - проинформировал чиновник.

Синегубов добавил, что за неделю над Харьковом и областью защитники сбили более 100 воздушных целей.

Напомним, российские войска разрушили все автозаправочные комплексы и станции на трассе между Харьковом и Полтавой. В то же время в регионе нет ни топливного, ни продовольственного кризиса.