20,3 тыс. евро за землю: сельского голову на Львовщине будут судить за взятку

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Во Львовской области в суд направили обвинительный акт в отношении сельского головы одной из общин и его сообщника. Их обвиняют в получении неправомерной выгоды от предпринимателя

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник вместе со знакомым организовал схему получения взятки за пользование земельными участками без заключения договоров аренды. К "технической" реализации сделки он привлек местного жителя.

В ноябре 2025 года предприниматель обратился к председателю общества с просьбой об аренде земельных участков площадью около 135 гектаров. В свою очередь, чиновник, по версии следствия, предложил незаконную договоренность и пообещал содействие в пользовании землей без официального оформления.

Сумма неправомерной выгоды составила 20 300 евро, что на момент передачи эквивалентно около 1 млн гривен. Именно эти средства, по данным следствия, были переданы через посредника, после чего его задержали правоохранители.

Следствие считает, что действия должностного лица квалифицируются как извлечение неправомерной выгоды должностным лицом, а его сообщника – как пособничество в совершении преступления.

Обеим обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Напомним, на Днепропетровщине бывшего мэра за взятки отправили за решетку. Его осудили на 6 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.